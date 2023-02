Al “Degli Ulivi” vince la noia: 0-0 fra Fidelis e Virtus Francavilla

Ad Andria vince la noia fra Fidelis e Virtus Francavilla, che pareggiano 0-0 nel turno infrasettimanale della 25esima giornata. 3-5-2 per entrambe le formazioni, con Trocini che getta subito in mischia l’ultimo arrivato Michovschi ed in attacco l’ex Ventola. Calabro conferma in blocco l’undici che ha superato il Monterosi domenica in casa.. Al 7’ ci provano i padroni di casa con Paolini, che calcia con il mancino e chiama Avella a compiere una grande parata. Alla mezz’ora due tentativi velleitari degli ospiti: prima Caporale poi Cisco, entrambi concludono ampiamente alto sopra la traversa. Al minuto 38’ calcia Ventola con il sinitro, tentativo strozzato e facile preda del portiere avversario. Al 40’ Maiorino sporca per la prima volta i guantoni di Polverino, che risponde presente. Pochi istanti dopo ci prova anche Borg, ma la palla termina al lato. Ad un primo tempo tutt’altro che divertente seguirà una ripresa ancor meno entusiasmante. Al 4’ Candellori ci prova con una rovesciata, mentre al 7’ Murilo spara alto da fuori area. Al minuto 14 l’unico tiro in porta della seconda frazione, Maiorino dalla distanza trova la facile presa di Polverino. Da qui bisognerà attendere mezz’ora per il prossimo sussulto: Carella tenta un tiro a giro che termina abbondantemente al lato. Termina senza né vincitori né vinti la sfida del Degli Ulivi, con le due formazioni che si dividono la posta in palio

Fidelis Andria-Virtus Francavilla Calcio 0-0

Fidelis Andria: Polverino, Arrigoni, Ventola (20’st Pastorini), Borg, Ciotti, De Franco, Candellori (20’st Finizio), Dalmazzi, Micovschi (33’st Orfei), Paolini (20’st Salandria), Bolsius (40’st Ekuban). A disp: Savini, Vandelli, Delvino, Djibril, Grosso, Pavone, Alba, Marino. All. Trocini

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino (39’st Pierno), Maiorino (28’st Carella), Di Marco (15’st Macca), Patierno, Caporale, Risolo (15’st Tchetchoua), Cisco, Mendes (39’st Cardoselli), Minelli. A disp: Milli, Romagnoli, Solcia, Prinelli, Yakubiv. All. Calabro

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze (Matteo Pressato di Latina-Santino Spina di Palermo-Gabriele Totaro di Lecce)

Note: Ammoniti: Arrigoni (FA) Risolo (VF)

Recupero: 0’pt, 4’st

