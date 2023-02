Il Foggia fa suo il derby col Taranto in 5 minuti

Al Foggia bastano 6 minuti per chiudere il derby con il Taranto, gli ultimi del primo tempo. Dopo 39 di netto dominio, i rossoneri riescono a sbloccarla con un calcio di rigore (molto contestato dai calciatori rossoblu) con Peralta per poi raddoppiare con Garattoni al 45’, al termine di un’azione manovrata e rifinita da Ogunseye con un preciso colpo di testa. Nella ripresa il Foggia ha amministrato risparmiandosi in vista della gara con la Gelbison, mentre il Taranto si è visto solo all’86’ con una conclusione precisa e violenta di Labriola dal limite che ha permesso a Nobile di prendere il voto in pagella.

Per il Foggia è la terza vittoria consecutiva in campionato (quarta considerando quella di Coppa Italia con la Juventus Next Gen) che vuol dire quarto posto in classifica. Il Taranto resta fermo a quota 30: continua il digiuno di vittorie (mai nel 2023) e gol, che manca da 597 minuti.

FOGGIA-TARANTO 2-0

RETI: 39’ rigore Peralta (F), 45’ Garattoni (F).

FOGGIA 352: Nobile; Leo (73’ Iacoponi), Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Di Noia (65’ Frigerio), Petermann, Schenetti, Costa (83’ Kontek); Peralta (73’ Rutjens), Ogunseye. Panchina: Illuzzi, Thiam, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. All. Gallo.

TARANTO 352: Vannucchi; Sciacca, Antonini, Formiconi (73’ Evangelisti); Mastromonaco (46’ Labriola), Crecco, Mazza (73’ Boccadamo), Diaby (46’ Provenzano), Ferrara; Bifulco (77’ Nocciolini), Semprini. Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Citarella, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano.

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa. Assistenti: Federico Pragliola di Terni e Veronica Vettorel di Latina. IV:Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

AMMONITI: Ferrara (T); Di Noia, Leo (F).

NOTE: Angoli 7-2. Recuperi 1’/5’.

