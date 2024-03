Ai Refugees l’andata della finale di Coppa Puglia di Promozione, 0-2 a Palese

BARI PALESE – Va alla Rinascita Refugees il primo atto della finale di Coppa Italia di Promozione Pugliese giocata contro la Virtus Palese, i salentini vincono 0-2 al campo Lovero di Bari. La prima vera occasione giunge all’11’ e la costruiscono gli ospiti, Marong giunge a tu per tu con Molinari che lo ipnotizza, allontana tutto Loseto. 12′ ancora Marong contro Molinari, protagonisti nella prima frazione: il portiere neutralizza l’attaccante in uscita, tutto regolare. 31′, Sene sorprende la difesa del Palese, sbuca in area di rigore e viene atterrato da Molinari, questa volta è calcio di rigore. L’estremo difensore vince il duello con Marong dagli undici metri, respinta clamorosamente murata da Castellano sulla linea. Al 34′ però l’attaccante si fa perdonare, la difesa salentina allontana ma il rilancio diventa un assist per Marong che con la sua rapidità brucia la difesa barese e trafigge Molinari portando avanti i Refugees. 42′, il portiere rossoblù evita il raddoppio, Fatty spreca l’ultima pallagol del primo tempo.

Ritmi più lenti nella ripresa, al 74′ pericolosi i salentini, Fatty ha sui piedi la palla del raddoppio, decisivo l’intervento di Lorusso. 77′, occasionissima per il Palese, sugli sviluppi di un corner Loseto tenta l’acrobazia sotto porta, sfera alta. 79′, eccolo il raddoppio, imbucata di Thiam che taglia la difesa alta dei baresi, Molinari non può nulla, 0-2. Il Palese reagisce al 79′, De Giglio si gira in area, palla di pochissimo a lato. All’87’ però la squadra di Lopraino rischia di capitolare, Conde arriva a tu per tu col portiere, lo semina ma pecca di leziosità e spreca tutto. 91′, Castellano impegna Strafella, è l’ultimo atto della gara d’andata. I Refugees vincono 0-2, appuntamento al 4 aprile per il match di ritorno.

