FRANCAVILLA FONTANA – In gruppo, dopo averlo aspettato nei pressi della sua abitazione, avrebbero aggredito un 35enne “colpevole” di aver rimproverato alcuni giovani atleti nello spogliatoio del campo di calcio. Per quei fatti, tre misure di divieto di avvicinamento sono state firmate dal Gip del tribunale di Brindisi Vittorio Testi che, accogliendo in parte la richiesta del Gip Mauron Gallone, ha emesso le misure a carico dei tre giovani, difesi dagli avvocati Pasquale Franco Fistetti e Cosimo Letizia. Un quarto indagato, diciassettenne, segue un procedimento parallelo incardinato presso la Procura dei minori di Lecce. Il 35enne, difeso dall’avvocato Domenico Attanasi, aveva subito denunciato i suoi aggressori, poi identificati dai carabinieri della compagnia di Francavilla. Domani mattina, i tre indagati saranno ascoltati dal Gip per la convalida del provvedimento.

In basso, la testimonianza della vittima ai microfoni di AntennaSud