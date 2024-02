Roma – Menù ad hoc e sconti al ristorante. Questa in sostanza l’iniziativa che coinvolge 5 ministeri: Imprese, agricoltura, sanità, turismo e famiglia. “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più”, ha l’obiettivo di favorire l’accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, attraverso il contenimento dei prezzi per la valorizzazione del settore agricolo e del made in Italy a vantaggio del turismo locale e della stagionalità. Fipe, Slow Food, Cna Nazionale, Confartigianato, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri sono solo alcuni degli enti che hanno aderito.

https://youtu.be/Q-Qs1qxBkKQ?si=O8De_OBm6Sxa6Db5

