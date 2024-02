Il Prefetto di Potenza incontra il nuovo Com. Militare Esercito “Basilicata”

POTENZA – Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto la visita istituzionale del nuovo Comandante Militare Esercito “Basilicata”, il Colonnello di Artiglieria Gennaro Scotto di Santolo.

Nato a Napoli l’1 luglio 1967, sposato e padre di due figlie, il Colonnello Scotto di Santolo intraprende la carriera militare nel 1985, frequentando il 167° Corso Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena.

Nel lungo percorso professionale, ricopre prestigiosi incarichi di comando, tra cui Comandante del 1°Gruppo del 24° Reggimento di Artiglieria, Capo Sezione e Capo Ufficio Programmazione Finanziaria del Comando Logistico dell’Esercito, Comandante di Reggimento di Artiglieria, Capo Ufficio Documentale del Comando delle Forze Operative Sud in Napoli, Coordinatore per il Territorio del Comando delle Forze Operative per il Sud Italia.

Il Colonnello Scotto di Santolo si distingue anche al di fuori dei confini nazionali, prendendo parte a diverse missioni nei Balcani e in Africa, dove, dal 23 gennaio 2022 al 25 febbraio 2023 riveste il ruolo di Comandante della Base Militare Interforze di Supporto nell’ambito dell’omonima Operazione in Gibuti (Corno d’Africa).

Parallelamente alla carriera professionale, l’Alto Ufficiale consegue tre lauree, in Scienze Strategiche, in Economia e Commercio e in Scienze Politiche e altrettanti Master, in Studi Internazionali Strategico – Militari, in Scienze Strategiche ed in Procurement Management.

L’incontro, che si è svolto in un clima di viva cordialità, ha rappresentato l’occasione per fare un focus sulla Basilicata e rinnovare per rinnovare la ormai consolidata collaborazione su temi di comune interesse.

“I rapporti tra l’Istituzione prefettizia ed Esercito Italiano – ha ricordato il Prefetto Campanaro – sono da sempre improntati alla massima cooperazione su diversi fronti. Ne è un esempio la Protezione Civile, dove i militari giocano un ruolo essenziale grazie alla grande capacità operativa per assicurare il concorso nei casi di pubbliche calamità, con efficacia e immediatezza. Non solo. Voglio ricordare il prezioso lavoro quotidiano che gli uomini dell’Esercito Italiano svolgono nella nostra provincia, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, ulteriore occasione in cui viene testato il rapporto tra Forze dell’Ordine ed Esercito Italiano che, negli anni, è diventato parte integrante del sistema di sicurezza nazionale”.

Il Prefetto Campanaro, nell’augurare buon lavoro al Colonnello di Artiglieria Gennaro Scotto di Santolo, ha voluto esprimere il suo personale ringraziamento al predecessore, il Colonnello Biagio Antonio Ferraro, per il lavoro svolto e l’impegno profuso alla guida del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

