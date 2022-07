Come avevamo correttamente anticipato, Andrea Mezzanotte è un nuovo giocatore della Happy Casa Basket Brindisi. Accordo raggiunto con l’ala 24enne, che arriva in prestito alla “Stella del Sud” dopo aver disputato le ultime quattro stagioni con addosso la casacca di Trento. Il classe ’98 ha siglato oltre 500 punti in 138 presenze, spalmate fra Campionato ed Eurocup e vanta inoltre svariate soddisfazioni anche fra le fila della nazionale italiana. Con le giovanili ha vinto due medaglie: un bronzo all’Europeo U18 in Turchia nel 2016 ed un argento al mondiale in Egitto nel 2017. Nel 2018 ha inoltre trovato il proprio esordio in nazionale maggiore, all’età di 20 anni. 207 centimetri per quasi 100 kg: un vero e proprio gigante a disposizione di coach Vitucci.