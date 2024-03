Aerospazio pugliese in pieno recupero: +15,8% esportazioni nel 2023

L’aerospazio in Puglia riparte con forza nel 2023, registrando un aumento delle esportazioni del 15,8% rispetto al 2022, superando persino l’incremento nazionale. L’Agenzia Ice ha rilevato questo trend positivo durante il Mediterranean Aerospace Matching 2024, evento promosso dalla Regione Puglia.

La Regione sta anche valutando forme di agevolazione mirate, come i minibond, per sostenere ulteriormente il settore aerospaziale. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha evidenziato l’interesse degli attori commerciali americani verso lo spazioporto di Grottaglie e l’importanza di una legge nazionale sullo spazio.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, ha sottolineato il ruolo chiave dell’industria aerospaziale nella transizione verso un futuro sostenibile, evidenziando il potenziale dei droni e il ruolo dell’aeroporto di Taranto Grottaglie.

La conferenza ha anche evidenziato l’importanza della digitalizzazione e delle opportunità regionali per la mobilità aerea innovativa, con annunci di nuove iniziative e investimenti. La Regione Puglia punta a consolidare il proprio ruolo nel settore aerospaziale attraverso una serie di iniziative e investimenti, tra cui il supporto alle PMI, l’interlocuzione con i fondi di venture capital e la collaborazione con grandi player nel contesto dell’open innovation.

