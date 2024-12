Aeroporti Puglia, sotto l’albero 10mln di passeggeri e Bari-New York

BARI – 10milioni di passeggeri destinati a un incremento di oltre 200mila entro fine mese e nuovi obiettivi da traguardare, Aeroporti di Puglia accende il suo albero e festeggia il Natale con un bilancio dal segno più e anche il nuovo volo Bari- New York a partire dal 3 giugno 2025 e fino al 15 ottobre 2025. L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 16.00 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 8.00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York alle 13.50.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author