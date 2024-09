Addio a Paola Marella, icona del design e della televisione

Paola Marella, architetto e celebre conduttrice televisiva, è morta all’età di 61 anni. Da tempo lottava contro un tumore, malattia che l’aveva colpita nel 2011 e di cui aveva parlato apertamente in un’intervista a Panorama nel 2021, incoraggiando la prevenzione e il coraggio nell’affrontare la malattia: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Marella era un punto di riferimento nel mondo del design, conosciuta dal grande pubblico per i suoi programmi su Hgtv come Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente, Un sogno in affitto e Come la vorrei. Il suo ultimo post su Instagram, relativo al suo lavoro, risale a soli tre giorni fa, un segno della sua dedizione fino all’ultimo.

Con la sua scomparsa, il mondo del design e della televisione italiana perde una figura di spicco, amata per il suo talento e la sua capacità di coniugare creatività e professionalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author