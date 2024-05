Accordo tra Comune di Racale e ASL Lecce per la realizzazione della casa di comunità

Il 20 maggio, il direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi e il sindaco di Racale Antonio Salsetti hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la concessione ad ASL Lecce della proprietà superficiaria su un immobile di proprietà comunale situato in via F. Quarta a Racale.

L’immobile sarà destinato a una delle 24 Case della comunità finanziate con fondi PNRR in ASL Lecce.

“Prosegue incessante il nostro impegno con i Comuni coinvolti nella costituzione delle Case di Comunità, luoghi nevralgici di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza primaria di prossimità.

Ringrazio il Comune di Racale per la fattiva collaborazione” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author