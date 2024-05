Scossa di terremoto nel Mar Jonio: ecco dove

PUGLIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 5:29 nel Mar Jonio settentrionale, a sud-est della costa meridionale della Puglia. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui il sisma ha avuto ipocentro a dieci chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone: la scossa non sarebbe stata avvertita in Italia.

