Accoltellamento dopo una lite a Gallipoli: due feriti

Una lite tra giovani è sfociata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato a Gallipoli, all’esterno di una discoteca, nella notte tra sabato e domenica.

In seguito all’aggressione risultano feriti un 26enne ed un 31enne, per i quali è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, i ragazzi sono stati trasferiti presso l’ospedale “S. Cuore di Gallipoli” in codice giallo, a causa delle ferite all’addome riscontrate dal personale medico. Le loro condizioni non sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero scontrati al termine di una festa, all’esterno di un locale della Città Bella.

Per comprendere i motivi del litigio e la dinamica, gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza stanno procedendo con l’ascolto di alcuni testimoni e con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author