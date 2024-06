Bari, picchia agenti della Polizia Locale: arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Bari per danneggiamento aggravato, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Stando alle ricostruzioni, il 40enne e un’altra persona si stavano picchiando nei pressi della stazione ferroviaria: quando è intervenuta una pattuglia di vigili urbani, il 40enne avrebbe colpito prima gli agenti con calci e pugni, poi un’auto parcheggiata. Dopo essere stato bloccato, è stato portato in carcere a Bari e sarà processato per direttissima. Gli agenti hanno riportato ferite lievi che guariranno in pochi giorni.

