Puglia, Roberto Marti: “ In arrivo oltre 63 milioni di euro per trasporti ferroviari”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la guida del Ministro Matteo Salvini, ha stanziato un finanziamento di 63,6 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno destinati alla Puglia. Questi investimenti mirano a potenziare il servizio pubblico regionale ferroviario e a soddisfare le esigenze di trasporto dei cittadini pugliesi.

In particolare, saranno destinati 27,4 milioni di euro per l’acquisto di 2 convogli a idrogeno, una tecnologia innovativa e sostenibile che consentirà di ridurre le emissioni nocive e di promuovere la transizione verso una mobilità più ecologica. Inoltre, verranno destinati 36,2 milioni di euro per il potenziamento del parco rotabile con l’acquisto di 6 nuovi treni ad alimentazione elettrica.

Questa importante notizia rappresenta un passo significativo per il miglioramento dei trasporti ferroviari in Puglia e risponde alle esigenze dei cittadini che da anni attendevano nuovi mezzi più moderni ed efficienti. Il potenziamento del servizio pubblico regionale ferroviario consentirà di garantire un trasporto più comodo, sicuro e sostenibile per tutti i viaggiatori.

Il senatore pugliese della Lega, Roberto Marti, candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione meridionale, ha commentato positivamente l’iniziativa sottolineando l’importanza di un approccio concreto e meno ideologico nella gestione dei trasporti. Marti ha sottolineato come questi investimenti rappresentino un segnale tangibile di attenzione verso il territorio e le sue necessità, dimostrando l’impegno del governo nel migliorare i servizi di trasporto pubblico.

Il finanziamento di 63,6 milioni di euro rappresenta un’opportunità unica per la Puglia, che potrà beneficiare di nuovi treni all’avanguardia e di una rete ferroviaria più efficiente. Si auspica che queste iniziative possano essere solo l’inizio di un percorso di sviluppo e modernizzazione del sistema dei trasporti, al fine di garantire una mobilità sostenibile e di qualità per tutti i cittadini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts