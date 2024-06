Ai nastri di partenza il progetto “Per un via Francigena del Sud accessibile a tutti” presentato a Palazzo Adorno a Lecce. Tra quasi cinquecento progetti presentati si è classificato al ventiduesimo posto della graduatoria nazionale ed è stato finanziato dal Ministero del Turismo per l’importo di 332.500,00 euro. Presentato dal Comune di Poggiardo, capofila di una rete di Comuni e associazioni del territorio della provincia di Lecce, nell’ambito dell’avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani è rivolto ad interventi destinati a persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, con disturbi dello spettro autistico, agli anziani e alle persone con esigenze alimentari particolari. La via Francigena percorsa dai pellegrini del passato si apre così anche ai pellegrini del presente ma anche del futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author