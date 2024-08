Accesa a Trepuzzi la Fiera Tipica Mediterranea

Dal 12 al 13 agosto in scena a Trepuzzi saperi e sapori legati al buon cibo sulle note della musica all’ombra delle sfavillanti luminarie della festa patronale che fanno da fondale scenografico alla prima edizione di Fiera Tipica Mediterranea inaugurata ieri sera con successo. Il progetto, promosso e finanziato dal Gal “Valle della Cupa”, realizzato dall’associazione di promozione sociale Lavorosa in ATI con Quality Soft di Adamo Longo, Soged, Azienda Agricola Santa Lucia, Agriturismo “Li Calizzi Arte e Natura” e Roma Multiservizi, porta nell’area della villa comunale una trentina di stand, che offrono numerose specialità di terra e di mare. Non solo street food ma anche una proposta di ristorazione di alto livello, innaffiata da ottimo vino e birra dei birrifici artigianali salentini con assaggi di piatti freddi e caldi cucinati sul posto. Dalla pasta alla prelibate lumache salentine, dal caciocavallo impiccato alle bombette, dai frittini ai panini con il pesce, passando per i prodotti da forno realizzati con diverse farine, fino a una ampia selezione di dolci tipici. In questi due giorni a Trepuzzi non solo enogastronomia, ma anche cultura legata alla musica del “Festival Bande a Sud” e l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale unica. Evoca “lu rusciu te lu mare” la puccia preparata nel corso dello show-cooking del pluripremiato chef Piero Murra con polpo a pignata, crema di ceci di Zollino, tarallo alle olive nere e finocchio selvatico. Non solo una gioia per il palato così come le altre prelibatezze, ma anche un modo diverso di incentivare il turismo culturale ed enogastronomico, valorizzando le tradizioni del territorio.

