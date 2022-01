L’accensione della Fòcara di Novoli in diretta su Antenna Sud

La tradizione pugliese passa anche dalla Fòcara di Novoli, uno degli appuntamenti più importanti di tutta la regione andrà in scena domenica 16 gennaio. L’atteso evento quest’anno non sarà aperto al pubblico a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, pertanto sarà possibile seguirlo esclusivamente in TV grazie all’impegno del Gruppo Domenico Distante, che metterà in campo tecnici, giornalisti e mezzi.

Per il secondo anno consecutivo Antenna Sud garantirà la diretta del momento più atteso dell’inverno salentino, ovvero l’accensione della “pira”.

Il collegamento avrà inizio alle 20:30, per non perdere il rituale della spettacolare partenza del falò, preceduta dalla funzione religiosa curata dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate.

La Fòcara sarà trasmessa sulle frequenze del digitale terrestre di Antenna Sud, sul canale 13 del digitale terrestre in grado di coprire tutto il territorio regionale, ma potrà essere seguita anche dai tanti pugliesi “fuorisede” in streaming sul sito www.antennasud.com e sulla pagina facebook ufficiale.

La telecronaca sarà curata dai giornalisti Maria Teresa Carrozzo e Matteo Bottazzo della redazione di Lecce di Antenna Sud.