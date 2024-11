Accadueo, A Bari il workshop internazionale del settore idrico

Roma – Workshop, dialoghi, confronti tra operatori del settore e istituzioni. Tutto questo è H2o la fiera in programma per la prima volta a Bari il 27 e 28 novembre. La fiera del Levante ospiterà la manifestazione internazionale di riferimento da oltre 30 anni per la filiera del settore idrico.

L’obiettivo primario di questo nuovo appuntamento tutto Pugliese è duplice: da un lato, favorire la connessione tra aziende e operatori del Centro Sud e del Bacino del Mediterraneo, e dall’altro, capitalizzare tutte le opportunità offerte da questo territorio ricco di potenzialità. La scelta di Bari, non è casuale ma strategica secondo gli organizzatori

