Condividi su...

Linkedin email

ACAYA – Per tre giorni l’antico borgo di Acaya si anima grazie agli alunni dell’Istituto Diaz di Vernole e a quelli di altre 10 scuole della provincia con la manifestazione “Insieme nel borgo in…cantato- la scuola si racconta”, fatta di musica, arte, sport e cultura, con la partecipazione di diverse associazioni del territorio. Presente anche il mercatino solidale con prodotti eco-sostenibili realizzati dagli alunni e dai genitori, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all’Associazione “Il sorriso di Pierandrea”.

Presente anche il direttore dell’US Lecce Pantaleo Corvino, che ha annunciato l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla sua mamma “Luigina Margiotta” che per molti anni ha svolto l’attività di collaboratrice scolastica proprio presso la scuola di Vernole. Un “premio”, che per i prossimi anni, incentiverà gli studenti e le studentesse meritevoli, individuati dalla commissione preposta in base a dei parametri stabiliti e sosterrà il percorso di formazione degli studenti e delle studentesse che vivono in un contesto sociale di bisogno e che hanno dimostrato con il loro impegno e il profitto scolastico di essere delle eccellenze da valorizzare.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts