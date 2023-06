AAA, nuovi donatori di midollo osseo cercasi

BARI – Entra nel vivo la campagna regionale itinerante per reclutare potenziali donatori di midollo osseo. Dopo la consegna dell’ambulatorio mobile alla associazione Admo Puglia, la Asl di Bari ha acquisito i kit salivari che serviranno ai volontari per incrementare sul territorio l’attività finalizzata a individuare nuovi donatori. Nelle scorse ore la consegna dei primi 315 tamponi salivari alla presenza di una testimonial di eccezione: Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore scomparso a dicembre dell’anno scorso per leucemia. La consegna dei kit salivari rappresenta la seconda fase del progetto tramite il quale alla Asl è stato assegnato un finanziamento di 100mila euro finalizzato all’acquisto di un ambulatorio mobile polivalente e alla fornitura di tamponi salivari impiegati per aumentare il numero di donatori inseriti nel registro Ibmdr pugliese che nel 2022 sono stati 1500. Mentre nei primi sei mesi del 2023 si sono aggiunti finora 1000 iscritti con 15 donazioni effettive.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp