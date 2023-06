Bari, sopralluogo al campo Variato di Japigia

BARI –

Dopo l’interruzione dello scorso anno e la rimodulazione degli interventi inizialmente previsti, continuano i lavori al campo di calcio “Mirko Variato”, nel quartiere Japigia di Bari, sottoposto a un restyling per l’adeguamento alle normative Coni. È stata ultimata la sistemazione della zona destinata al pubblico con la recinzione di separazione tra fruitori e il campo da gioco – necessaria per ottemperare alle prescrizioni per l’omologazione del campo alle categorie superiori -. Sono stati installati i box prefabbricati che ospiteranno la biglietteria e i servizi igienici per il pubblico ed è in va di completamento la pavimentazione della zona riservata al pubblico. Sono state fissate le quattro torri faro da 20 metri l’una che illumineranno il campo, mentre da questa settimana sono partiti anche i lavori di preparazione del sottofondo del campo da gioco con il posizionamento l’impianto di drenaggio: al termine della preparazione verrà posato il manto erboso. Contestualmente i lavori procederanno sugli spogliatoi, che sono stati già ampliati e saranno oggetto di riqualificazione”.

