Approvato bilancio Aqp, valore produzione da 741 milioni

BARI – Un valore della produzione che supera i 741 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto a quello del 2021. L’assemblea dei soci di Acquedotto Pugliese ha approvato il bilancio 2022 per una società che ha generato un risultato di esercizio netto di oltre 24 milioni di euro e investimenti per 312,8 milioni di euro (+37%). Con oltre 1 miliardo di gare bandite, il 60% dei contratti attivi è affidato a imprese pugliesi. Per l’economia circolare è prevista l’allocazione di oltre 200 milioni di euro sino al 2026

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp