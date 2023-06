FRANCAVILLA FONTANA – Alla vigilia della proclamazione dei nuovi consiglieri comunali, in programma oggi pomeriggio a Castello Imperiali, la giunta guidata dal sindaco Antonello De Nuzzo ha deliberato di ricorrere al Tar contro l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia per il progetto del campo da golf da 18 buche nel bosco di Betania, a ridosso della strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Ceglie Messapica. Secondo la delibera, “gli aspetti di grave criticità, sotto il profilo paesaggistico, non risultano debitamente scrutinati” e il progetto, promosso da un privato, “potrebbe nuocere all’equilibrio del paesaggio del territorio di Francavilla Fontana”. Al dirigente dell’ufficio legale, ora, il compito di individuare, a fronte della specificità della materia”, un professionista esterno all’Ente chiamato a “impugnare il provvedimento della Regione per la tutela dell’interesse pubblico e paesaggistico del territorio”, proprio come anticipato qualche giorno fa dal primo cittadino ai microfoni di Antenna Sud. Del campo da golf si parlerà, in diretta, alle 8.15 su Antenna Sud con l’assessore al contenzioso del comune di Francavilla Fontana, Domenico Attanasi.

