SPECCHIOLLA (Carovigno ) – Un’auto parcheggiata in strada a Specchiolla, è andata a fuoco lunedì notte e le fiamme si sono propagate all’abitazione vicina. L’auto, un’Audi A7, è di proprietà di una coppia d’imprenditori di Bari che nei prossimi giorni apriranno uno stabilimento balneare lungo il litorale a nord di Brindisi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare le cause del rogo.

