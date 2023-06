Massafra, spaccio nelle piazze, un arresto

MASSAFRA – Avrebbe creato un’attività di spaccio di sostanza stupefacente itinerante mentre era sottoposto alla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

I carabinieri della compagnia di Castellaneta hanno arrestato un 35enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività di spaccio sarebbe stata svolta nelle piazze dei comuni di Massafra e Castellaneta Marina.

Dopo una perquisizione nelle proprietà del giovane, una a Castellaneta Marina e l’altra in agro di Massafra, i militari hanno trovato e sequestrato sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “hashish” del peso complessivo di circa 140 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per confezionare lo stupefacente in singole dosi.

Lo stupefacente è stato inviato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacente del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per i successivi accertamenti.

Il 35enne è stato ristretto ai domiciliari.

