A tutta velocità contro la Leucemia nel Salento

Lecce – Alessandro Marchetti, pilota nei circuiti gran turismo, lo sa bene. Abituato a correre sulle auto, è riuscito a vincere anche il gran premio contro la malattia. Proprio grazie alla velocità. Quella con cui ha trovato un donatore compatibile di midollo. La diagnosi di leucemia e poi il trapianto. Da allora ha deciso di girare in tutta Italia. Da Varese tappa a Otranto per sensibilizzare i più giovani a iscriversi nel registro dei donatori di midollo osseo. Perché per registrarsi bisogna avere tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute. E proprio ai ragazzi, appassionati di sport e di auto, è destinato il messaggio di Marchetti e che associazioni salentine come Angela Salento e Frates Otranto fanno da eco.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author