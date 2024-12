A Roma l’anteprima del documentario “Non ne vale la pena”

Nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, nella Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stato presentato in anteprima il nuovo documentario “Non ne vale la pena”, parte del progetto #cuoriconnessi promosso da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato.

All’evento hanno partecipato personalità di rilievo come Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, Luigi Rinella, direttore centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, il Marco Titi, direttore marketing di Unieuro, Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ed Eugenio Albamonte, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Presenti in platea studenti delle scuole secondarie romane e commissari in formazione.

Il documentario, diretto dallo storyteller Luca Pagliari e girato interamente a Reggio Calabria, racconta le storie di Angela, Andrea e Islam, tre giovani sottoposti al percorso di “messa alla prova”. Questo programma educativo alternativo al procedimento penale mira a trasformare l’errore in un’opportunità di crescita, spingendo i protagonisti a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni e sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia.

Con uno stile diretto e senza filtri, “Non ne vale la pena” mette in luce le gravi ripercussioni che anche comportamenti apparentemente innocui possono avere online. Attraverso le testimonianze dei tre protagonisti, il documentario promuove valori come il rispetto e l’empatia, fondamentali per una società più consapevole.

Parte del progetto #cuoriconnessi, nato nel 2016 dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato, il documentario è dedicato alla lotta contro il cyberbullismo e all’educazione digitale dei giovani. Sarà disponibile gratuitamente per tutte le scuole interessate a partire da domani sul sito ufficiale www.cuoriconnessi.it.

