A Matera la Borsa internazionale del turismo delle radici al Roots-in

155 seller, 74 buyers, 39 esportatori 13 regioni e 30 Lab. Sono questi solo alcuni dei numeri di Roots in, la borsa internazionale del turismo delle radici, un appuntamento organizzato dall’Azienda di promozione del territorio di Basilicata, per far incontrare domanda e offerta di turismo, dando l’opportunità di riallacciare i legami con la propria terra di origine ai tanti lucani e italiani immigrati che hanno abbandonato le proprie comunità ma che ad esse restano legate da ricordi, tradizioni ed emozioni. Dunque l’obiettivo di roots in è quello di creare ponti e tracciare un solco da percorrere per ricollegarsi alla propria storia, sfruttando l’immenso patrimonio culturale nazionale. L’Apt di Basilicata ha reso credibile e concreto questo progetto.

Il tema scelto per l’edizione del 2024 è il rapporto tra radici e made in Italy, sottolineando e valorizzando il contributo dei connazionali che hanno reso grande l’italia nel mondo

