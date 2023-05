A Massafra il Carnevale va in scena a giugno

MASSAFRA – Coriandoli sotto il sole. Questo potrebbe essere lo slogan dello storico Carnevale di Massafra, giunto alla 70^ edizione, si arricchisce di due eventi che si terranno i prossimi 3 e 9 giugno. I mastodontici carri allegorici, frutto della maestria dei cartapestai massafresi, sfileranno in Corso Roma insieme con i gruppi mascherati. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al sindaco Fabrizio Quarto, c’erano l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il consigliere regionale Michele Mazzarano e l’assessore alla cultura del comune di Massafra Domenico Lasigna.

Ospiti d’eccezione saranno Peppe Iodice (3 giugno) e Valentina Persia (9 giugno), entrambi i corsi mascherati avranno inizio alle 19 dal piazzale dello stadio Italia e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.

“Destagionalizzare, in quest’ottica si inserisce questa seconda esperienza del Carnevale di Massafra in alta primavera”. È quanto afferma il sindaco Fabrizio Quarto.

“Quest’anno – aggiunge il primo cittadino – il tema portante dell’evento sarà: il mare nostrum, ovvero la risorsa mare che negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione, anche in termini di accoglienza.”

