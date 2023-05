FS: Sciopero del 26 maggio, Frecce e Intercity saranno regolari

“Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio”. Lo rende noto il gruppo che sottolinea come “è escluso dallo sciopero il personale della regione Emilia Romagna”. “Trenitalia – aggiunge la nota – si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp