A fuoco villetta nel tarantino, distrutto un appartamento

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Un incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 5 settembre in una villetta situata in Via Gioia Tauro 28, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Alle 17.00 circa, le fiamme causate probabilmente da un cortocircuito hanno rapidamente avvolto l’intero appartamento al piano superiore dell’abitazione. Fortunatamente la famiglia era fuori durante l’incendio. Si tratta di quattro turisti tedeschi: moglie, marito e due bambini di Baint, Germania.

Le fiamme si sono diffuse in particolare in due stanze da letto, estendendosi poi al resto dell’appartamento, che comprende un bagno e una cucina. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Manduria le fiamme sono state domate, sebbene l’abitazione ha riportato danni ingenti.

Sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia di Manduria per avviare le indagini e confermare l’esatta causa dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author