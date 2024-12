A Foggia assegnati 15 alloggi nella disponibilità di Arca

Assegnati 15 alloggi nelle disponibilità di Arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) dai rappresentanti del comune di Foggia, Arca Capitanata e Regione Puglia che hanno dato seguito all’accordo di programma stipulato secondo i criteri e le regole previste e le normative vigenti. Il servizio politiche abitative ha già provveduto ad assegnare gli alloggi in funzione dei componenti i rispettivi nuclei familiari, mentre Arca sta procedendo alla stipula dei contratti. Nei prossimi giorni inizieranno le operazioni di trasloco delle famiglie assegnatarie. Per la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo “è l’inizio di un nuovo corso all’insegna dell’assoluto rispetto della legalità, del rifiuto di qualsiasi pressione e condizionamento esterno. Ringrazio tutte e tutti per l’impegno attivo per imprimere un cambio di direzione necessario e non più rinviabile, per rispetto verso tante famiglie e noi stessi”.

Secondo il consigliere delegato alle politiche abitative del comune di Foggia Giovanni Quarato si tratta del “rispetto di un impegno assunto in campagna elettorale, grazie a un’attività svolta laboriosa e complessa che ha richiesto l’esame e il superamento di diverse problematiche. Una priorità che potrebbe essere affrontata con ancora maggiore efficacia attraverso la creazione di un’agenzia per la casa, una proposta – conclude – che verrà sottoposta all’attenzione della giunta e del consiglio nelle prossime settimane”. (ANSA).

