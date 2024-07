A Bari la prima class action utenti business contro TIM

Il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile la class action promossa dall’avvocato Domenico Romito, in collaborazione con l’Associazione Centro Consumatori Italia e Avvocati dei Consumatori. L’azione è volta a tutelare gli utenti business di TIM S.p.A. contro l’addebito illegittimo di costi per la produzione e l’invio di fatture per servizi di fibra e telefonici, pari a 46,80 euro annui.

Questo addebito, seppur modesto per il singolo utente, rappresenta una cifra milionaria per l’intera classe degli utenti e deve essere contrastato come comportamento arbitrario, già dichiarato illegittimo in una sentenza di merito. La class action mira a recuperare gli importi indebitamente addebitati.

Gli utenti business TIM interessati possono partecipare all’azione senza alcun costo inviando, entro il 16 luglio, una e-mail all’indirizzo azionediclassetim@gmail.com, info@avvocatideiconsumatori.it, o info@centroconsumatoriitalia.it, contenente il proprio nome, cognome e numerazione utenza TIM.

Ringraziamo sin d’ora per la cortese attenzione e la diffusione di questa iniziativa.

