30 milioni di euro per aziende agricole colpite da xylella

Il Senato ha approvato l’emendamento al Dl Agricoltura, a prima firma della senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia), che prevede uno stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro per supportare le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

I fondi saranno destinati all’implementazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, oltre che per la conversione verso altre colture. Sarà un decreto del Ministero dell’Agricoltura, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a definire criteri e modalità di attuazione della norma.

“La collaborazione con il sottosegretario La Pietra è stata fondamentale per ottenere questo ulteriore sostegno ai territori pugliesi resi improduttivi dalla Xylella fastidiosa – ha dichiarato la senatrice Nocco -. Ringrazio il presidente De Carlo per il complesso e determinante lavoro in Commissione Agricoltura in Senato. Una volta divenuto legge, ci impegneremo a velocizzare i processi burocratici affinché questi fondi siano presto disponibili per le imprese agricole pugliesi, favorendo un rilancio produttivo, sia esso olivicolo o orientato verso altre colture. L’attenzione del Governo Meloni su questa tragedia rimane altissima e continueremo a fornire risposte concrete ed efficaci”.

