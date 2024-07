Approvato il censimento degli anziani soli in Puglia

Il consiglio regionale della Puglia ha dato via libera unanime alla mozione presentata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia Viva, per favorire la realizzazione di un censimento degli anziani che vivono soli o in stato di abbandono nei comuni pugliesi. L’obiettivo è agevolare l’accesso ai servizi assistenziali, dall’acquisto di generi alimentari ai farmaci, fino al supporto psicologico e alle cure mediche.

“Numerosi anziani, autosufficienti e non, vivono in condizioni di marginalità e privazione a causa della solitudine – ha dichiarato Stellato -. Si tratta di un fenomeno preoccupante e in crescita, spesso non monitorato adeguatamente dagli uffici competenti. Alcuni comuni hanno già effettuato questo censimento, molti altri no. La mia mozione, appena approvata, mira a colmare questa lacuna”.

Stellato ha aggiunto che il “Patto per la terza età” del Governo intende intervenire con politiche mirate a favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione. Tuttavia, è necessario prima conoscere la stima reale del fabbisogno, cioè l’ampiezza del segmento demografico di riferimento, per facilitare le politiche di welfare e gli interventi in ambito sanitario, sociale e assistenziale.

“Gli anziani non sono solo un pezzo delle nostre famiglie e le radici della società, ma custodiscono anche un patrimonio di valori, cultura e tradizioni. Occuparsi di loro equivale a preservare le nostre comunità”, ha concluso Stellato.

