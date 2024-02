Torna a parlare la dirigenza del Brindisi della sfida contro la Juve Stabia. Ai microfoni di Antenna Sud ha rilasciato importanti dichiarazioni il socio del Brindisi Teodoro Arigliano: “la proprietà della società è della famiglia Arigliano ci sono state tante voci, proposte ma nessuno poi è venuto dal notaio, c’è stato anche l’interesse di un gruppo maltese con lo scambio anche di carte ma poi non si è andati oltre” e aggiunge “siamo disposti ad accettare aiuti ma non ci aspettavamo di restare soli”. Il riferimento poi alla contestazione dei tifosi “Facile dire liberare il Brindisi Calcio ma per lasciarlo in mezzo alla strada?” spiega Teodoro Arigliano “siamo totalmente soli a partire dal discorso economico, politica e imprenditori possono darci una mano ma subire la contestazione non porta nulla”. Inevitabile il riferimento al post del vice sindaco Oggiano che aveva chiesto di lasciare simbolicamente il titolo sportivo al comune come ente di garanzia “Oggiano ha parlato da tifosi ma dalla politica serve di più, ci portassero persone due tre che ci possano aiutare” e aggiunge “dopo tre sconfitte nessuno ha più amato il Brindisi e siamo soli io e mio fratello e la grossa mano che ci arriva anche dal vice presidente Pozzessere”. Poi lo sguardo al futuro “noi non possiamo fare di più questo è il massimo che possiamo fare, abbiamo ridotto anche il budget e dobbiamo lottare per mantenere monte ingaggi e da soli noi non riusciremo a farlo, quando le risorse finsiscono il destino poi è segnato”. Poi un appello “per esistere ancora nella cartina del calcio dobbiamo rimanere uniti come la squadra in campo” Teodoro Arigliano conclude con l’ansia della partita “era fondamentale riprenderci quello che immeritatamente avevamo perso con l’immeritata sconfitta contro il Latina e questo risultato è una iniezione di fiducia importante”.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts