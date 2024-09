1a Categoria: Riparte il calcio a Ostuni

L‘ASD Ostuni Calcio 24 ha ufficialmente inaugurato la stagione agonistica 2024-2025. Il ritiro pre-campionato, previsto per il 2 settembre, vedrà la nuova squadra, presieduta da Luigi Francioso, prepararsi a disputare il campionato di Prima Categoria sotto la guida del neo-allenatore Luciano Bruni.

Nei giorni scorsi, presso lo stadio comunale “Nino Laveneziana”, si è svolto un incontro preliminare tra il team, lo staff tecnico e la dirigenza. All’evento hanno partecipato, oltre al presidente Francioso, il vice presidente Luigi Laveneziana, il Direttore Generale Alessandro Scalone, i soci fondatori e l’assessore allo sport Niki Maffei. Durante l’incontro, mister Bruni ha avuto l’occasione di conoscere i giocatori e di iniziare a delineare le strategie per la prossima stagione, in un clima di entusiasmo e collaborazione.

L’incontro è stato anche un momento di confronto, utile per definire gli obiettivi della stagione e per gettare le basi di un progetto ambizioso. Nei rinnovati spogliatoi del Comunale, il gruppo ha discusso piani e impegni, mentre sugli spalti un folto pubblico di tifosi e genitori ha accolto calorosamente la squadra e lo staff, manifestando un sostegno convinto al progetto ostunese.

“La preparazione inizierà lunedì 2 settembre, sotto la guida di mister Luciano Bruni. Durante il ritiro pre-campionato, ci saranno alcuni aggiustamenti al gruppo – ha dichiarato il Direttore Generale Alessandro Scalone -. La presentazione ufficiale della squadra avverrà prima dell’inizio della stagione, permettendo a tutti di conoscere i protagonisti che difenderanno i colori gialloblù.”

La società ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo mostrato dalla squadra e per il supporto dei tifosi, auspicando che quest’ultimo possa continuare a sostenere il nuovo progetto. “Siamo pieni di entusiasmo e desiderosi di portare risultati importanti per la città,” ha concluso Scalone.

È stato inoltre reso noto lo staff tecnico che affiancherà mister Bruni: Salvatore Zito come allenatore in seconda, Giuseppe Mangiarelli come preparatore dei portieri e Giuseppe Rotondo come allenatore della squadra juniores.

Il Consiglio direttivo dell’ASD Ostuni Calcio 24 è composto dai nove soci fondatori: Giuseppe Epifani, Giuseppe Suma, Fabio Buongiorno, Luigi Parisi, Giuseppe Sportelli (tesoriere e segretario), Luigi Laveneziana (vice presidente), Francesco Natola e Alessandro Scalone (Direttore Generale).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author