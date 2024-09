Virtus Francavilla, De Nova e Diop: “Siamo un grande gruppo. Sentiamo la fiducia del mister”

Al termine del match di Coppa Italia Serie D vinto dalla Virtus Francavilla per 5-1 in casa del Francavilla in Sinni, due calciatori biancazzurri, Ivan De Nova e Momar Diop, hanno parlato ai nostri microfoni in mix zone.

De Nova: “Lo scorso anno ho giocato spesso come centrale, ma posso fare anche il braccetto, il terzino ed il play. Questi ruoli sono tutti nelle mie corde. È stata messa in piedi una squadra importante, nel reparto difensivo ad esempio c’è grande competitività. Il gruppo è unito e affiatato, sta nascendo una vera famiglia”.

Momar Diop: “Sono felice di aver segnato il mio primo gol con addosso questa maglia, ma so di poter migliorare ancora. Il mio obiettivo è quello di farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama in causa. Sento grande fiducia, anche da parte del direttore che mi ha voluto fortemente. È bello essere qui, voglio crescere e far bene”.

