Cerignola scatenato, chiusa la trattativa per Vittorio Parigini

Tutto fatto, Vittorio Parigini sarà un nuovo calciatore del Cerignola. Altro innesto, questa volta dagli svincolati, per il ds Elio Di Toro che chiude con l’esterno offensivo, tra le altre ex Bari, Genoa e Torino, un’importantissima campagna acquisti. Nella giornata di lunedì dovrebbe giungere l’ufficialità da parte del club ofantino, per Parigini accordo biennale.

