Trapani: Torrisi verso l’esonero, allertato Tesser

Alfio Torrisi potrebbe già salutare la panchina del Trapani. Il Presidente Valerio Antonio sembra deciso a cambiare dopo la pesante sconfitta interna col Picerno. Già preallertato Attilio Tesser che in giornata dovrebbe essere a Trapani per un icnonrto con la dirigenza. Nell’ultima stagione ha guidato la Triestina, mentre in precedenza ha diretto Modena e Pordenone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author