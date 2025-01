🔴Diretta Sorrento-Potenza: le formazioni ufficiali

Squadre in campo, Sorrento in maglia gialla, Potenza in tenuta nera. I lucani che giocano in trasferta solo sulla carta perché lo stadio che dallo scorso anno ospita le gare del Sorrento è il Viviani del capoluogo di regione lucano, non essendo disponibile quello di casa dei campani

PRIMO TEMPO

SORRENTO – POTENZA

Sabato 18 gennaio 2025, ore 17.30, stadio “A. Viviani”: 23a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO (4-3-1-2): Del Sorbo; Carotenuto, Blondett, Carillo, Panico; Cangianiello, Matera, Cuccurullo; Scala; Polidori, Bolsius. 
A disp.: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Biagetti, Fusco, Guadagni, Musso, Riccardi, Colangiuli, Vitiello, Russo, Esposito, Palella. 
All.: Enrico Barilari

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano, Schimmenti. 
A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Rillo, Landi, Mazzocchi, Siatounis, Milesi, Selleri, Ferro, Mazzeo. 
All.: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Burlando di Genova

Guardalinee: Chichi e Abbinante

Quarto uomo: Zangara

