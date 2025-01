Raffaele promuove il suo Cerignola: “Prova di maturità”

Vincere al “De Cristofaro” per ripartire dopo la beffa dell’ex De Cristofaro, detto-fatto. Il Cerignola dribbla l’ostacolo Giugliano e torna a correre, terza vittoria consecutiva in trasferta e altra prova di autorevolezza per blindare il terzo posto e reagire ad un pareggio difficile da digerire, quello con l’Avellino maturato quattro giorni prima. Mister Raffaele promuove i suoi a pieni voti.

L’indole è inevitabilmente quella di guardare le due davanti, Monopoli e Benevento, sottovalutando il valore di un terzo posto prezioso e blindato in vista della trasferta di Potenza. Raffaele calca questo passaggio e traccia la linea da seguire per evitare inutili pressioni, le sue parole nel servizio.

