Team Altamura-Crotone 1-3: seconda sconfitta consecutiva per i murgiani

Il Crotone esulta al teriplice fischio: Team Altamura battuto 1-3 grazie al doppio vantaggio costruito nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la riapre Minesso al 55′, ma al 76′ Tumminello chiude la pratica. Secondo ko consecutivo in campionato per la formazione allenata da Di Donato che resta a quota 23 punti, il Crotone invece centra il secondo successo di fila e si conferma al 6^ posto in piena zona playoff.

90’+7′ FINITA

90′: concessi 5′ di recupero

85′ ALTAMURA: Grande lavora spalle alla porta, scarica per Bumbu che spara alto in area

83′ ALTAMURA: entra Simone, esce Dipinto

83′ CROTONE: Spina scappa sulla corsia destra e dal limite chiama Pane alla deviazione in angolo

81′ CROTONE: esce Tumminello per Gomez

79′ CROTONE: Traversone di Giron per Tumminello, la cui conclusione al volo risulta imprecisa

76′ GOL CROTONE: TUMMINELLO! Spina disegna una traiettoria per premiare l’inserimento di Tumminello che solo davanti a Pane firma il terzo gol di giornata per i suoi e la doppietta personale

74′ ALTAMURA: ammonito Dipinto

73′ CROTONE: entra Spina, è Vitale a lasciargli il posto

70′ TRAVERSA CROTONE: cross dalla sinistra di Giron per la testa di Vitale, appostato in area piccola, traversa piena con Pane giĂ battuto

69′ CROTONE: ammonito Stronati

64′ CROTONE: Salvataggio provvidenziale di De Santis davanti alla propria porta su Tumminello che aveva approfittato di un disimpegno errato

63′ CROTONE: ammonito Silva

61′ ALTAMURA: I padroni di casa sfiorano il 2-2 con Leonetti, il cui tiro in area piccola, su invito di D’Amico, per poco non beffa D’Alterio

55′ GOL ALTAMURA: MINESSO! La riapre Minesso che da pochi passi nel corso di un’azione insistita, deve solo depositare in rete la sfera, dopo l’intervento di D’Alterio su Grande

50′ CROTONE: Tumminello ci prova dalla distanza, Pane si fa trovare pronto

47′ ALTAMURA: Occasione per i padroni di casa con Grande che scappa dalla destra e da pochi passi chiama D’Alterio all’intervento con i piedi

45′ CROTONE: Cambio per gli ospiti, esce l’ammonito Gallo per Barberis

45′ inizia il secondo tempo

âž• SECONDO TEMPO âž•

48′: Crotone in vantaggio 0-2 al “Tonino D’Angelo” al termine della prima frazione, decidono finora Tumminello e Oviszach

45′: concessi 3 minuti di recupero

43′ CROTONE: Oviszach calcia dal limite, ma la sfera termina alta sopra la traversa con la complicitĂ di una deviazione

39′: ammoniti Gallo per il Crotone e D’Amico per l’Altamura

37′ ALTAMURA: Grande da posizione defilata spedisce fuori, D’Alterio accompagna l’uscita della sfera con lo sguardo

27′ ALTAMURA: angolo di D’Amico dalla destra per la testa di Leonetti, palla di poco fuori

23′ ALTAMURA: doppio cambio per i padroni di casa, dentro Minesso e Bumbu per Manè e Franco

20′ GOL CROTONE: OVISZACH! Oviszach dal vertice dell’area di rigore con il destro inventa una traiettoria sul secondo palo che non lascia scampo all’estremo difensore di casa

16′ CROTONE: Tumminello prova la conclusione dalla distanza, Pane respinge

13′ CROTONE: Oviszach si mette in proprio dalla sinistra e chiama Pane alla deviazione in angolo

11′ GOL CROTONE: TUMMINELLO! Giron dalla sinistra serve un cross a Tumminello che con una zampata vincente infila Viola con l’aiuto della traversa

5′ ALTAMURA: ammonito De Santis

1′ Partiti!

âž• PRIMO TEMPOâž•

TEAM ALTAMURA-CROTONE 1-3

RETI: 11′ e 76′ Tumminello (C); 20′ Oviszach (C), 55′ Minesso (A)

TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Viola; ManĂ© (23′ Minesso), Silletti, De Santis, Acampa; Franco (23′ Bumbu), Dipinto (83′ Simone); Rolando, Grande, D’Amico; Leonetti. A disposizione: Viola, Poggesi, Andreoli, Peschetola, Molinaro, Gigliotti, Loginigro. All. Di Donato.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Di Pasquale, Armini (64′ Cargnelutti), Giron; Gallo (45′ st Barberis), Schirò; Silva, Vitale (73′ Spina), Oviszach (64’Stronati); Tumminello (81′ Gomez). A disposizione: Martino, Sala, Cantisani, Groppelli, D’Aprile, Rispoli, Kostadinov, Chiarella. All. Longo.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Giuseppe Lisi di Firenze; Manuel Marchese di Pavia; Antonio Pascuccio di Irpino

AMMONITI: De Santis (A), D’Amico (A), Gallo (C), Silva (C), Stronati (C), Dipinto (A)

RECUPERI: 3’pt, 5′ st

NOTE: angoli 5-4

