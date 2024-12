🔴 Diretta, Como-Lecce 2-0: secondo tempo

SECONDO TEMPO

91′ – Nel primo dei quattro di recupero finali ci prova con coraggio Tete Morente, ma senza riscontrare la giusta dose di fortuna.

Girandola di cambi sia da una parte che dall’altra. Fabregas getta in mischia Belotti, Verdi e Kone. Giampaolo opta invece per Sansone e Bonifazi (debutto stagionale per quest’ultimo).

80′ – GOL DEL COMO! Sono le prove generali per il gol del raddoppio, che arriva a dieci dalla fine. Van der Brempt riresce a calciare da posizione defilata e trova la parata con il piede di Falcone. Sulla respinta si fionda nuovamente Cutrone e questa volta è tutto buono: 2-0 al Sinigallia.

75′ – Strefezza sfiora il gol dell’ex: pallonetto delizioso a scavalcare Falcone, ma sulla linea salva tutto Coulibaly, in rovesciata.

61′ – Il Lecce alza il proprio baricentro ed il Como prova subito a pungere in contropiede: Fadera calcia forte, ma Baschirotto devia in corner.

60′ – Doppio cambio per Giampaolo: dentro Oudin e Rebic per Gallo e Krstovic. Quello dei salentini è ora un 3-4-3 con Coulibaly arretrato sulla linea dei difensori.

57′ – Palo del Como, ancora pericoloso Cutrone. Il numero 10 dei padroni di casa salta piĂą in alto di tutti e viene pescato a meravoglia da Strefezza. Anche in questo caso però l’assistente alza la linea e segnala una posizione di offside.

55′ – Il Como raddoppia con Cutrone, ma la posizione di partenza di Fadera (autore dell’assist) è irregolare. La rete del 2-0 viene dunque annullata per fuorigioco.

47′ – GOL DEL COMO! Proprio Nico Paz ad aprire le marcature in favore dei padroni di casa: assist di Cutrone per l’ex Real Madrid, che con il piattone, dal limite dell’area, insacca all’angolino alle spalle di Falcone: 1-0 al Sinigaglia.

47′ – Cutrone, innescato dalla sinistra, ci prova con una conclusione di prima intenzione, ma la palla termina fuori di poco.

45′ – Appena entrato il centrocampista francese prova subito a rendersi pericoloso, ma Kempf fa muro.

Cambio per il Lecce all’intervallo: dentro Kaba per Pierret.

PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Quella fra il fantasista del Como ed il portiere del Lecce è una partita nella partita. Nel secondo ed ultimo minuto di recupero prima dell’intervallo, Nico Paz ci riprova, questa volta su calcio di punizione, ma Falcone smanaccia in corner e toglie la sfera dall’incrocio.

37′ – Nico Paz prova a riscattarsi: gran botta dalla distanza, Falcone risponde ancora presente.

30′ – RIGORE PARATO! Dagli undici metri Falcone ipnotizza Nico Paz, respingendo con il ginocchio la conclusione centrale del fantasista del numero 79. Si resta sullo 0-0

29′ – Calcio di rigore per il Como: Baschirotto in scivolata falcia Cutrone, destinato ad insaccare in tap-in dopo una respinta corta di Falcone, su tiro di Nico Paz.

5′ – Gran guizzo di Cutrone, ad un passo dall’1-0: il destro dell’ex Milan si infrange sulla traversa a Falcone battuto.

1′ – Passano trenta secondi e Krstovic cerca giĂ la porta: facile parata bassa per Pepe Reina.

Problema muscolare durante il riscaldamento per Sergi Roberto, che alza bandiera bianca: al suo posto in campo dal primo minuto Engelhardt.

IL TABELLINO

COMO-LECCE 2-0: 49′ Paz, 79′ Cutrone

COMO (4-2-3-1):Â Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno (67′ Dossena); Da Cunha, Engelhardt (82′ Kone); Strefezza (92′ Braunoder), Paz (82′ Verdi), Fadera; Cutrone (82′ Belotti)

A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Baselli, GabriellonI, Mazzitelli, Barba

Allenatore:Â Cesc Fabregas

LECCE (4-3-3):Â Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo (60′ Oudin); Coulibaly (84′ Bonifazi), Pierret (45′ Kaba), Rafia; Pierotti (84′ Sansone), Krstovic (60′ Rebic), Morente

A disposizione: FrĂĽchtl, Samooja, Borbei, Helgason, Ramadani, Burnete, McJannet, Daka, Hasa

Allenatore: Marco Giampaolo

NOTE:Â Ammoniti Van der Brempt, Coulibaly, Goldaniga, Pierotti ed Engelhardt. Recupero: 2’pt, 4’st.

Arbitro: Marco Piccinini sez. di Forlì

Assistenti: Stefano Del Giovane sez. di Albano Laziale – Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Kevin Bonacina sez. di Bergamo

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Giacomo Camplone sez. di Pescara

