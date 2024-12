🔴 Diretta, Como-Lecce 1-0: secondo tempo

SECONDO TEMPO

75′ – Strefezza sfiora il gol dell’ex: pallonetto delizioso a scavalcare Falcone, ma sulla linea salva tutto Coulibaly, in rovesciata.

61′ – Il Lecce alza il proprio baricentro ed il Como prova subito a pungere in contropiede: Fadera calcia forte, ma Baschirotto devia in corner.

60′ – Doppio cambio per Giampaolo: dentro Oudin e Rebic per Gallo e Krstovic. Quello dei salentini è ora un 3-4-3 con Coulibaly arretrato sulla linea dei difensori.

57′ – Palo del Como, ancora pericoloso Cutrone. Il numero 10 dei padroni di casa salta più in alto di tutti e viene pescato a meravoglia da Strefezza. Anche in questo caso però l’assistente alza la linea e segnala una posizione di offside.

55′ – Il Como raddoppia con Cutrone, ma la posizione di partenza di Fadera (autore dell’assist) è irregolare. La rete del 2-0 viene dunque annullata per fuorigioco.

47′ – GOL DEL COMO! Proprio Nico Paz ad aprire le marcature in favore dei padroni di casa: assist di Cutrone per l’ex Real Madrid, che con il piattone, dal limite dell’area, insacca all’angolino alle spalle di Falcone: 1-0 al Sinigaglia.

47′ – Cutrone, innescato dalla sinistra, ci prova con una conclusione di prima intenzione, ma la palla termina fuori di poco.

45′ – Appena entrato il centrocampista francese prova subito a rendersi pericoloso, ma Kempf fa muro.

Cambio per il Lecce all’intervallo: dentro Kaba per Pierret.

PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Quella fra il fantasista del Como ed il portiere del Lecce è una partita nella partita. Nel secondo ed ultimo minuto di recupero prima dell’intervallo, Nico Paz ci riprova, questa volta su calcio di punizione, ma Falcone smanaccia in corner e toglie la sfera dall’incrocio.

37′ – Nico Paz prova a riscattarsi: gran botta dalla distanza, Falcone risponde ancora presente.

30′ – RIGORE PARATO! Dagli undici metri Falcone ipnotizza Nico Paz, respingendo con il ginocchio la conclusione centrale del fantasista del numero 79. Si resta sullo 0-0

29′ – Calcio di rigore per il Como: Baschirotto in scivolata falcia Cutrone, destinato ad insaccare in tap-in dopo una respinta corta di Falcone, su tiro di Nico Paz.

5′ – Gran guizzo di Cutrone, ad un passo dall’1-0: il destro dell’ex Milan si infrange sulla traversa a Falcone battuto.

1′ – Passano trenta secondi e Krstovic cerca già la porta: facile parata bassa per Pepe Reina.

Problema muscolare durante il riscaldamento per Sergi Roberto, che alza bandiera bianca: al suo posto in campo dal primo minuto Engelhardt.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno (67′ Dossena); Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

A disposizione: Audero, Sala, Kone, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Braunoder, Mazzitelli, Verdi, Barba.

Allenatore: Cesc Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo (60′ Oudin); Coulibaly, Pierret (45′ Kaba), Rafia; Pierotti, Krstovic (60′ Rebic), Morente.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Sansone, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Daka, Hasa.

Allenatore: Marco Giampaolo

NOTE: Ammoniti Van der Brempt, Coulibaly, Goldaniga, Pierotti ed Engelhardt.

Arbitro: Marco Piccinini sez. di Forlì

Assistenti: Stefano Del Giovane sez. di Albano Laziale – Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Kevin Bonacina sez. di Bergamo

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Giacomo Camplone sez. di Pescara

