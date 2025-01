🔴 Diretta, Cavese-Team Altamura 1-1: fine partita

Cronaca secondo tempo

50′ – Game over al Lamberti: finisce 1-1 tra Cavese e Team Altamura.

49′ – Ultime battute di partita. E’ la Cavese ad avere l’ultima chance: palla sul fondo.

48′ – Team Altamura che adesso prova ad addormentare il gioco ma senza rinunciare ad offendere.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

44′ – Sostituzione Cavese: esce Sorrentino, entra Diarrassouba)

43′ – Sostituzione Team Altamura: esce Leonetti, entra Andreoli.

42′ – Ha pareggiato la Team Altamura! Ha segnato Mane! Tutto nasce dall’incursione di Capanni che mette palla al centro: sfera deviata dalla difesa ma il piazzato di Mane beffa Boffelli che non può farci nulla: è 1-1 al Lamberti.

38′ – Ammonito Piana nelle fila dei padroni di casa.

35′ – Di Donato stravolge la propria squadra: adesso c’è il tandem Palermo-Leonetti per provare ad insidiare la difesa della Cavese che finora ha avuto davvero pochi grattacapi.

32′ – Sostituzione Cavese: esce Fella, entra Vigliotti.

31′ – Tripla sostituzione per la Team Altamura: escono Ganfornina, Grande e Bumbu, entrano Dipinto, Mane e Palermo.

29′ – Ganfornina! Ci prova direttamente da calcio di punizione: conclusione a sorpresa che viene alzata da Boffelli in corner.

23′ – Giallo anche per Capanni.

20′ – Miracolo di Viola! Ma cos’ha sprecato la Cavese? Padroni di casa a centimetri dal raddoppio. Tutto nasce da una palla persa dalla Team Altamura nell’area avversaria: micidiale contropiede dei campani con Sorrentino tutto solo davanti a Viola non è freddo: ma ottimo intervento del portiere che compie una parata decisiva e tiene ancora in piedi i suoi.

19′ – Si vede la Team Altamura: giocata di Capanni che mette palla al centro la viene chiuso in corner.

16′ – Giallo per Rizzo della Cavese e D’Amico della Team Altamura.

11′ – Sostituzione Team Altamura: esce Rolando, entra Capanni.

10′ – Sostituzione Cavese: esce Barone, entra Citarella.

8′ – D’Amico ci prova dalla distanza: palla altissima! Conclusione che arriva al termine di una combinazione con Leonetti.

5′ – Ottimo impatto anche in questo secondo tempo per la Cavese. Padroni di casa che non riescono ad incidere.

3′ – Ammonito Barone! Secondo giallo in questo match, tutti nelle fila dei padroni di casa.

0′ – Riprende il match al Lamberti: è cominciato il secondo tempo.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo al Lamberti: Cavese avanti 1-0 sulla Team Altamura.

46′ – Giocata complessa per la Team Altamura: alla fine è Rolando a provarci ma Boffelli risponde presente.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero in questo primo tempo.

43′ – Biancorossi vicini al pareggio! Cross per la testa di Leonetti che prova l’incornata: Peretti sfiora l’autorete mandando in corner. Prima vera chance per la Team Altamura.

42′ – Team Altamura che sta trovando maggiori spazi in questa fase finale di primo tempo.

40′ – Rolando! Punizione che termina di poco alta sopra la traversa: traiettoria che non crea problemi a Boffelli.

38′ – Ammonito Saio! Primo giallo del match ma grande chance per la Team Altamura: punizione da ottima posizione.

36′ – Sannipoli! Che chance per il raddoppio della Cavese. Un rimbalzo non favorisce il numero 4 che comunque ci prova: deviazione decisiva di un difensore biancorosso in corner.

33′ – Ci prova Rolando dalla distanza: palla che termina a lato, Boffelli era sulla traiettoria.

32′ – Team Altamura che non è riuscito ancora a trovare la vera risposta al vantaggio dei padroni di casa. Cavese, in questa fase in pieno controllo del match. La squadra di Maiuri resta sempre in proiezione offensiva.

27′ – Punizione insidiosa di Saio: ottima risposta di Viola in corner.

25′ – Che chance per la Cavese! Giocata di Sorrentino che mette al centro un pallone insidioso: Viola respinge, Vitale ci prova dall’interno dell’area ma la sfera termina di poco a lato.

22′ – Ci prova la Team Altamura: Grande cerca Leonetti, palla troppo lunga per l’attaccante.

21′ – Ammonito Maiuri, tecnico della Cavese, per proteste dalla panchina. L’allenatore dei padroni di casa si lamentava per un fallo non ravvisato ai danni di uno dei suoi giocatori.

17′ – E adesso la Cavese prova a spingere sull’acceleratore, approfittando del momento di difficoltà della Team Altamura che non riesce a reagire.

16′ – Doccia fredda per i biancorossi. Rete che arriva dall’errore di De Santis in un momento nel quale la squadra di Di Donato stava comunque controllando il gioco.

14′ – Gol della Cavese! Arriva il vantaggio dei campani! Match sbloccato dalla rete di Sannipoli. Il numero 4 approfitta di un clamoroso errore di De Santis che liscia il pallone e trafigge l’incolpevole Viola.

10′ – Primi 10 minuti di partita che non hanno offerto molto dal punto di vista delle occasioni.

8′ – Team Altamura che prova ad affacciarsi nell’area avversaria. Al momento, nessun grattacapo per Boffelli.

4′ – Buon pallone di Fella in area a cercare l’inserimento di Sorrentino: ottima lettura di Viola che blocca la sfera.

3′ – Fase di studio in queste prime battute di primo tempo. Cavese che prova a fare la partita, Team Altamura che bada al sodo.

0′ – Comincia il match allo stadio Lamberti.

Il tabellino live

Cavese-Team Altamura 1-1

Reti: al 14′ pt Sannipoli (C), al 42′ st Mane (TA).

Cavese (4-3-3): Boffelli, A. Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Sannipoli, Peretti, Barone (dal 10′ st Citarella), Sorrentino (dal 44′ st Diarrassouba), Fella (dal 32′ st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diop, Fornito. Allenatore: Di Napoli.

Team Altamura (4-3-3): Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande (dal 31′ st Palermo), Ganfornina (dal 31′ st Dipinto), Bumbu (dal 31′ st Mane), Rolando (dal 10′ st Capanni), Leonetti (dal 44′ st Andreoli), D’Amico. A disposizione: Pane, Onofrietti, Gigliotti, Dibenedetto, Lagonigro, Simone. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Vingo di Pisa

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Pandolfo di Castelfranco Veneto

Quarto Ufficiale: Prencipe di Tivoli

Note: Serata tranquilla su Cava dei Tirreni. Ammonito: Saio, Barone, A. Rizzo, Piana (C) e D’Amico, Capanni (TA). Angoli: 4-5. Recupero: 2′ pt e 5′ st.

Le formazioni ufficiali

Qui Cavese – Diversi cambi per Maiuri che in mezzo al campo propone Sannipoli in mediana e Peretti mezzala. L’altra novità è in avanti con Barone a completare il tridente per quello che dovrebbe essere comunque un 4-3-3.

Qui Team Altamura – Una sola novità per Di Donato: c’è Rizzo nella linea difensiva al posto di Mane. Per il resto, 4-3-3 anche per il tecnico biancorosso che conferma lo stesso undici di lunedì.

Così in campo

Cavese (4-3-3): Boffelli, A. Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Sannipoli, Peretti, Barone, Sorrentino, Fella. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Fornito, Vigliotti, Citarella. Allenatore: Di Napoli.

Team Altamura (4-3-3): Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande, Ganfornina, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. A disposizione: Pane, Dipinto, Andreoli, Onofrietti, Gigliotti, Mane, Palermo, Dibenedetto, Lagonigro, Capanni, Simone. Allenatore: Di Donato.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dello stadio Simonetta Lamberti e benvenuti alla diretta testuale di Cavese-Team Altamura che vi racconteremo in tempo reale, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C.

