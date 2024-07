ZES unica: ‘Una truffa per il Sud’, secondo Stefanazzi

Roma – “Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate arriva la conferma di ciò che diciamo sin dall’inizio: la ZES Unica voluta da Fitto è una vera e propria truffa per il Sud e per le imprese,” dichiara Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del Partito Democratico.

Il deputato denuncia l’inefficacia delle misure promesse dal ministro Fitto, sottolineando che il credito d’imposta annunciato fino al 60% sarà in realtà garantito solo per un massimo del 10% dell’investimento. “Un flop colossale che bloccherà ogni nuova iniziativa imprenditoriale e distrugge i presupposti per fare impresa nel Sud Italia”, continua.

Stefanazzi critica aspramente il nuovo assetto che, a suo dire, non garantisce né risorse né certezza degli strumenti, a differenza del precedente sistema di credito d’imposta per il Mezzogiorno e le 8 ZES. Aggiunge inoltre che lo smantellamento di “Decontribuzione SUD,” che dal 1° luglio non agevola più le nuove assunzioni e scomparirà completamente dal prossimo anno, peggiorerà ulteriormente la situazione.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un’operazione folle, fondata sulla distruzione di tutto ciò che di buono era stato fatto e sull’egocentrismo del suo promotore, che porterà soltanto alla desertificazione economica del Sud Italia”, conclude Stefanazzi.

