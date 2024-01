ZAPPONETA – Un colpo non andato a segno. Un’esplosione ha rotto la tranquillità notturna di Zapponeta, piccolo comune del Foggiano, ai danni della filiale dell’ufficio postale. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto poco dopo la deflagrazione, quattro persone dopo aver posizionato una ‘marmotta’ nella fessura del Postamat, avrebbero tentato di portar via il danaro contenuto nello sportello automatico. Il colpo – stando a quanto accertato – però non sarebbe riuscito. I quattro sarebbero andati via senza prendere un soldo e il motivo adesso dovranno scoprirlo gli inquirenti aiutati, con tutta probabilità, dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dello stesso ufficio postale. L’esplosione è stata avvertita in tutto il paese.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp