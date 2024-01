TERLIZZI – A ridosso delle festività di Capodanno, i finanzieri della Compagnia di Molfetta hanno individuato a Terlizzi un deposito clandestino all’interno del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale circa 8 mila pezzi di materiale pirotecnico detenuti illegalmente. Nello specifico, il materiale è stato trovato nell’androne di un condominio del centro cittadino e nelle vicinanze di altro materiale combustibile. Contestualmente, sono state accertate gravi omissioni relative alle misure di sicurezza previste per la custodia dell’ingente quantitativo di materiale pirotecnico stoccato. L’attività si è conclusa con l’arresto del detentore per la violazione delle disposizioni per il controllo delle armi e degli esplosivi nonché con il sequestro degli oltre 8mila articoli pirotecnici illegalmente detenuti, contenenti una massa attiva di polvere pirica di circa 508 chilogrammi.

